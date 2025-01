Prime Pagine: “Milan vai col derby”; “Superfollia Juve”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 4 gennaio, si concentrano sulla Supercoppa Italiana, ma non solo

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, sabato 4 gennaio, danno molto spazio alla Supercoppa Italiana, dopo che si è delineato l’accoppiamento della finale, in programma lunedì 6 gennaio.

Dopo il 2-0 dell’Inter contro l’Atalanta nel segno di Denzel Dumfries, il Milan di Sérgio Conceição si impone per 2-1 contro la Juventus di Motta con una rimonta nel secondo tempo.

Sarà dunque il Derby di Milano la finale di Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita lunedì 6 gennaio 2025.

Di seguito, riportiamo le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, sabato 4 gennaio 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dei rossoneri contro la Juventus: un successo che vale il derby di Milano nella finale di Supercoppa italiana.

“Superfollia Juve”: così Tuttosport descrive la rimonta della Juventus subita in Supercoppa italiana contro il Milan: prima il vantaggio con Yildiz, poi l’ingenuità di Locatelli in area di rigore e, infine, l’autogol di Gatti.

Il Corriere dello Sport apre con la sconfitta della Juventus in Supercoppa e, in particolar modo, si concentra sulle scelte di Thiago Motta (nel corso della gara) che sono risultate decisive in negativo per i bianconeri.