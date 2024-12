Corberán, nuovo allenatore del Valencia

Nella notte di Natale il club spagnolo ha annunciato il nuovo allenatore

Il calcio non si ferma mai, neanche nella notte di Natale. Ed è proprio così che, nonostante le festività, arrivano notizie da Valencia per quanto riguarda la panchina. Con il club in ultima posizione a pari merito con il Valladolid, frutto di soli 12 punti in 17 giornate, la società ha deciso di esonerare Rubén Baraja.

Al suo posto, nella notte del 25 dicembre, è già stato presentato il nuovo allenatore. Per tentare di invertire il trend, il profilo individuato è stato quello del 41enne Carlos Corberán, in arrivo dal West Bromwich Albion.

Una carriera da allenatore iniziata prestissimo per il classe 1983 nativo di Cheste, proprio nelle vicinanze di Valencia, che ha iniziato questo percorso ad appena 23 anni salendo di fatto di grado nel Villarreal. Ma non solo, tra le altre esperienze da citare anche quella da assistente al fianco di Marcelo Bielsa al Leeds.

Come anticipato, Corberán arriva dal West Bromwich, portato ai playoff per la promozione in Premier League al termine della scorsa stagione. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

Valencia, il comunicato sul nuovo allenatore

Ecco il comunicato del Valencia: “Carlos Corberán è stato nominato allenatore del Valencia CF, firmando un contratto fino al 2027. Un’opzione di buyout nel suo contratto con il West Bromwich Albion è stata sfruttata per consentirgli di andarsene. Carlos Corberán (07/04/1983) si unisce al Valencia CF dopo un lungo periodo in Inghilterra, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera di allenatore fino ad oggi”.

“Ha allenato l’Huddersfield Town per due anni e, dopo un breve periodo nella squadra greca dell’Olympiakos FC, è tornato in Inghilterra con il West Bromwich Albion, che ha portato ai playoff di promozione in Premier League la scorsa stagione. Nato a Cheste, nella regione di Valencia, ha iniziato la sua carriera di allenatore a 23 anni, salendo di grado al Villarreal CF. La sua vasta esperienza include un periodo al Leeds United come assistente di Marcelo Bielsa“.

Il comunicato del West Bromwich

Ma non solo, anche il West Bromwich ha rilasciato un comunicato sui propri canali ufficiali in merito.

“L’Albion ha raggiunto un accordo di principio con Carlos Corberán per lasciare il club per perseguire una nuova opportunità con il Valencia, squadra della Liga. Il 41enne è pronto a tornare in patria con la gratitudine e i migliori auguri del club dopo un mandato di due anni agli Hawthorns“.

“Chris Brunt, Damia Abella e Boaz Myhill supervisioneranno i compiti della prima squadra fino a nuovo avviso. Il direttore sportivo Andrew Nestor sta guidando la ricerca di Albion per un nuovo allenatore. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento“.