L’annuncio del rinnovo di Iago Aspas con il Celta Vigo

Il 37enne continua con il Celta Vigo e rinnova fino a giugno 2026

Il Natale è, per antonomasia, il giorno dei regali. E oggi come non mai il Celta Vigo ha voluto fare un regalo speciale ai propri tifosi con un annuncio che non può che far sorridere i cuori di tutti quanti i fan dei Los Celestes.

Un nome, una leggenda per il club galiziano, anche in un’epoca in cui le bandiere vengono sempre meno. Stiamo parlando di Iago Aspas, attaccante 37enne che, in virtù del rinnovo contrattuale, continuerà a scrivere la sua magica storia con la squadra del suo cuore almeno per un altro anno.

Nella mattina di Natale, infatti, proprio il Celta Vigo ha voluto omaggiare i propri tifosi con questo annuncio speciale: Aspas vestirà la 10 e la fascia da capitano ancora fino al giugno 2026.

Sarà l’undicesima stagione di fila con il Celta Vigo (la sedicesima in totale). Oltre 500 partite tra Liga e Segunda División, accompagnate da 210 gol e 82 assist fino a questo momento. La fascia al braccio e il cuore leggero: la favola continua.

Iago Aspas continua con il Celta: il comunicato

Un comunicato semplice e minimale. Ha queste caratteristiche il comunicato che si può leggere sui profili social del club. Un vero e proprio regalo ai tifosi dei Los Celestes, che potranno continuare a vedere il loro capitano in azzurro ancora – almeno – fino al 30 giugno 2026.

L’annuncio del rinnovo di Iago Aspas con il Celta Vigo

“Iago Aspas rinnova con il RC Celta.

Il Re delle Bateas continuerà la sua leggenda e il suo lascito nel club della sua vita per un altro anno. Tantissimi auguri!“

In questa stagione, per il classe 1987 nativo di Moaña, i numeri non sono niente male. Per lui 16 presenze accompagnate da ben 6 gol e 3 gol, a contribuire in maniera attiva ai 24 punti ottenuti in campionato, che portano il suo Celta in 11ª posizione.