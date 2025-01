Udinese, aggiornamenti sulle condizioni di Deulofeu: il comunicato

Il comunicato dell’Udinese sulle condizioni di Gerard Deulofeu dopo l’intervista rilasciata dallo spagnolo per Sky Sport

Sono arrivati degli aggiornameni riguardo le condizioni di Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese.

Il calciatore spagnolo è stato infatti il protagonista di una lunga intervista rilasciata su Sky Sport, in cui ha commentato gli ultimi due anni passati dopo l’infortunio subito al crociato.

Incidente avvenuto contro il Napoli, dopo il quale l’attaccante non è più riuscito a scendere in campo con continuità.

L’Udinese ha rilasciato un comunicato in cui ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di Deulofeu e sulla sua situazione contrattuale.

Il comunicato dell’Udinese su Deulofeu

Questo il comunicao dei bianconeri diffuso sui propri canali ufficiali: “Udinese Calcio e Gerard Deulofeu congiuntamente comunicano un aggiornamento sulle condizioni del campione catalano a 2 anni dal problema al ginocchio che lo costringe lontano dal campo“.

“Geri è parte della famiglia bianconera e continua a lottare, con il supporto continuo del club e di tutti i tifosi, per tornare ad incantare tutti, come ha sempre fatto, sul rettangolo verde“. Poi, si vede un breve estratto del suo intervento su Sky Sport, in cui annuncia di aver trovato un accordo per la risoluzione del contratto con l’Udinese.