Kvara e non solo, quando il Paris pesca a Napoli: la cifra spesa dai francesi è incredibile

Khvicha Kvaratskhelia sarebbe il quarto acquisto del Psg dal Napoli: come sono andati i giocatori prima di lui

Ci risiamo. Uno degli idoli dei tifosi del Napoli, protagonista della storica cavalcata scudetto della stagione 2022/2023, sta per passare al Paris Saint-Germain.

Non è la prima volta che il club di Parigi decide di mettere le mani su uno dei pezzi pregiati della rosa azzurra.

Nell’ultimo decennio sono stati tre i calciatori protagonisti di questa solida relazione di mercato: Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi e Fabian Ruiz. Tutti calciatori che a loro modo hanno fatto la storia del Napoli.

A questi sta per aggiungersi un altro grande calciatore di Antonio Conte. Una spesa importante da parte del Psg, che arricchirà ancora di più il totale dei soldi spesi dai parigini per calciatori azzurri.

Kvaratskhelia, prossimo acquisto del Psg

È Kvicha Kvaratskhelia il protagonista della trattiva tra i due club. Il georgiano approderà a Parigi per una cifra attorno ai 75 milioni di euro. Un investimento importante da parte del club allenato da Luis Enrique, che ha già fatto spese importanti a Napoli nel passato.

--> -->

Nel 2022 Fabian Ruiz era arrivato sotto la Torre Eiffel per circa 23 milioni di euro. Nel 2013 era toccato a Edinson Cavani, pagato dai parigini per la cifra record di 64 milioni, record a quei tempi per il campionato francese. Un anno prima era stato Ezequiel Lavezzi a passare al Psg per poco più di 26 milioni. In totale, se aggiungiamo anche la cessione di Kvara, sfiora i 200 milioni di euro il totale complessivo speso dai Campioni di Francia.

Il rendimento

Ma come sono andate le esperienze dei tre ex-Napoli? Lavezzi è stato tra i primi a contribuire alla crescita europea del Psg. Con i francesi, l’attaccante ha segnato 35 gol in 161 presenze (dal 2012 al 2016), vincendo 4 volte il Campionato. Cavani è diventato il miglior marcatore del club prima di Kylian Mbappe, grazie alle 200 reti siglate in 301 gettoni. L’argentino è stata un’icona della nascita del Psg che conosciamo oggi, contribuendo a vincere ben 6 volte la Ligue 1.

Infine, Fabian Ruiz è l’ultimo degli arrivati. Approdato a Parigi nel 2022, lo spagnolo conta attualmente 67 presenze e già 2 vittorie del Campionato. Sebbene sia stato meno appariscente in avanti, è considerato comunque come una pedina importante del gioco di Enrique. Ora, non resterà altro che aspettare e vedere cosa saprà dare Kvaratskhelia a Donnarumma e compagni.