Napoli, ai dettagli finali la cessione di Kvaratskhelia al PSG: le cifre

Khvicha Kvaratskhelia, Napoli (Imago)

Ormai in chiusura la cessione del georgiano al club parigino

Kvaratskhelia e il Napoli sono sempre più lontani.

È ormai ai dettagli finali infatti la trattativa per la cessione del georgiano al Paris Saint-Germain, club che lo segue dall’estate.

Gli azzurri incasseranno circa 75 milioni di parte fissa come già accordato verbalmente con i parigini qualche giorno fa; l’operazione dunque si farà senza contropartite.

Questo significa dunque che in ogni caso, un’eventuale trattativa per Skriniar sarebbe slegata al trasferimento di Kvaratskhelia.

