Torino, Vanoli: “Mercato? Hanno parlato presidente e direttore, io sono concentrato sul campo”

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore del Torino Paolo Vanoli prima della sfida contro il Cagliari

Reduce da 4 punti nelle ultime 5 partite, il Torino tornerà in campo per la 22esima giornata di Serie A.

Ad attendere Vanoli ci sarà il Cagliari, a quota 21 punti in classifica (il club granata ne ha 23).

All’andata, in Sardegna, la gara terminò 3-2 in favore dei rossoblù

Queste le dichiarazioni dell’allenatore del club granata in conferenza stampa.

Torino, Vanoli: “La prestazione deve essere al primo posto”

“Lo diciamo dal girone di ritorno, tutte le gare sono importanti per raggiungere i punti per la tranquillità. Ci siamo abituando, stiamo giocando con la giusta mentalità per conquistare questi punti”, così ha esordito l’allenatore del Torino.

Paolo Vanoli ha poi proseguito: “La prestazione deve essere al primo posto, poi ci sono le sfide con chi vai ad affrontare, devi sapere battagliare con una squadra come il Cagliari, se manca la prestazione alla lunga puoi solo che peggiorare. Sappiamo pregi e difetti della squadra, sotto l’aspetto dello scontro e della prestanza, nei duelli, la prestazione diventerà determinante”. E sul mercato: “I nuovi quando arriveranno ci sarà la conferenza: non commento nemmeno le parole del presidente, è inutile perdere tempo. Questa gara è fondamentale per noi, non posso perdermi in chiacchiere. Hanno parlato presidente e direttore, oggi sono concentrato sul campo“.