Il Parma ha ufficializzato Jacob Ondrejka, attaccante acquistato a titolo definitivo dalla Royal Antwerp Football Club

Il Parma ha dato il suo benvenuto a Jacob Ondrejka, ufficiale l’arrivo dell’attaccante classe 2002 dalla Royal Antwerp Football Club.

Ondrejka, come raccontato in questi giorni, arriva a titolo definitivo. Il calciatore è un esterno offensivo svedese. “Sono molto felice di firmare per questo fantastico Club – ha dichiarato – . Spero che potremo raggiungere tanti bei traguardi insieme ai tifosi e alla squadra. Sono davvero entusiasta di iniziare. Forza Parma!”.

Insieme alle parole del calciatore sono arrivate anche quelle del Direttore Sportivo, Mauro Pederzoli: “Benvenuto a Jacob! E’ un profilo di grande interesse tecnico, è un calciatore che abbiamo seguito da tempo e le sue qualità le conosciamo bene”.

Il DS aggiunge. “Siamo consapevoli che sia un calciatore di prospettiva ma che potrà aiutare la squadra già da adesso, perché ha talento, energia e voglia di misurarsi con il campionato italiano di Serie A”.

Parma, ecco Ondrejka: il comunicato

Di seguito il comunicato diramato dal Parma. “Parma Calcio annuncia che l’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dalla Royal Antwerp Football Club. Jacob è un esterno offensivo svedese, in Nazionale ha cominciato a giocare nelle selezioni giovanili dell’Under 19 e poi dell’Under 21: con la Svezia ha debuttato nella Nazionale A nella sfida contro l’Islanda, risultando decisivo grazie alla realizzazione del gol del 2 a 1. Abile sia nel calciare con il piede destro e con il sinistro, Jacob si è messo in grande evidenza giocando nella Royal Antwerp Football Club, dove ha totalizzato 36 presenze con 12 gol e 7 assist nella Jupiler Pro League”.

“Ha un grande feeling con la porta avversaria, infatti, nel campionato ha una media di 0,4 reti ogni 90 minuti ed è al terzo posto fra gli attaccanti che non hanno calciato rigori”.