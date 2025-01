Le parole dell’allenatore della Juventus al termine della partita col Milan

La Juventus torna a vincere battendo il Milan 2-0 grazie ai gol di Mbangula e Weah.

I bianconeri passano in vantaggio nel secondo tempo, riuscendo a trovare il doppio vantaggio in cinque minuti e a difenderlo fino al fischio finale.

Dopo tre pareggi consecutivi in Serie A, la squadra di Thiago Motta torna a vincere.

Al termine della partita, l’allenatore della Juventus ha analizzato la gara ai microfoni di DAZN.

Le parole di Thiago Motta dopo Juventus-Milan

Thiago Motta è partito parlando della gara: “Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento. Ci vuole un grande lavoro per la partita di oggi, abbiamo fatto una buona gara. Ringrazio i miei ragazzi, che stanno crescendo e sono arrivati a prestazioni come queste”.

L’allenatore bianconero ha poi proseguito: “L’ultima partita contro l’Atalanta abbiamo commesso degli errori tecnici, che danno fiducia all’avversario. Oggi abbiamo giocato con grande qualità. Questo psicologicamente aiuta, perché gli avversari capiscono che hanno di fronte una squadra che gioca bene a calcio”.

Thiago Motta: “Mbangula ci sta aiutando molto”

Thiago Motta poi ha parlato anche di Samuel Mbangula: “Al di là del gol, è un ragazzo che sta aiutando tantissimo in tutte le situazioni di gioco, è sempre disponibile, non è mai stato fuori dalla squadra. Quando ha partecipato ha contribuito moltissimo alla squadra”

E infine ha concluso: “Volevamo essere aggressivi e anche limitare la tranquillità di Maignan con la palla tra i piedi, perché quando ce l’ha spesso trova l’uomo libero. I ragazzi hanno fatto molto bene e sono contento perché è andata bene”.