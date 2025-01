Atalanta, Percassi: “Mercato? Se ci saranno occasioni le coglieremo”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro il Napoli.

Si chiude il sabato di Serie A: dopo la vittoria della Juventus contro il Milan, tocca ad Atalanta e Napoli giocarsi i tre punti nel match delle 20:45.

I padroni di casa arrivano dal pareggio infrasettimanale contro la Juventus, ottenuto in rimonta dopo essere andati in svantaggio con il gol di Kalulu.

Gli ospiti, invece, arrivano dalla vittoria casalinga contro il Verona, arrivata per 2-0.

Prima del fischio d’inizio, Luca Percassi, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Atalanta, le parole di Percassi

L’amministratore delegato ha esordito: “Qualche colpo di mercato? Numericamente siamo completi in tutti i reparti. Poi se ci saranno occasioni le coglieremo, ma numericamente siamo completi. Dispiace per l’infortunio di Kossounou e siamo contenti per Scamacca che nelle prossime settimane speriamo di vedere in panchina, sapendo la sua importanza”.

Poi, ha continuato: “Calo fisiologico? Stiamo giocando con una frequenza talmente alta che è difficile dare sempre il massimo. Il lavoro fino a ora è straordinario per merito dei giocatori, del mister e del suo staff. Siamo a metà del percorso, siamo contenti di poterci giocare tante altre partite molto belle“.

Infine, ha concluso: “Giovani dall’Atalanta U23? Ci sono dei ragazzi che si stanno mettendo in mostra, siamo molto contenti che stiano crescendo molto bene. Poi starà a Gasperini cogliere il momento giusto per aggregarli al gruppo e farli crescere”.