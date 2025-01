Il direttore sportivo del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida con l’Atalanta

Tutto pronto al Gewiss Stadium per la sfida al vertice tra il Napoli di Antonio Conte e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri per allungare in vetta in attesa dell’Inter, i nerazzurri bergamaschi per portarsi a -1 e mantenere viva la pressione.

A parlare ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha parlato del calciomercato ma non solo.

Queste le sue parole, a partire dall’addio di Kvaratskhelia: “Come ha reagito la squadra all’addio di Kvara? Bene, sono concentrati e l’allenatore sa cosa fare. Kvicha ha espressamente chiesto di andare via e di non essere convocato per l’ultima partita“.

“Conte sa cosa fare in queste occasioni – ha poi continuato il ds azzurro -. Non l’ha battezzata la sfida Scudetto? È una partita importante tra due squadre che giocano bene a calcio. All’andata ci sono stati superiori, adesso speriamo di poter ribaltare quel risultato“.

Napoli, Manna: “Kvicha fa parte del passato”

Il ds sportivo del Napoli ha poi continuato, tornando nuovamente sull’addio del georgiano. “Kvara cosa dovrà raccontare? Dovete chiedere a lui, io posso dire che il calciatore ha voluto andare via chiedendo la cessione. Stavamo lavorando sul rinnovo che era complicato anche se eravamo ben indirizzati“.

Manna ha poi continuato: “Ma le aspettative e il nostro livello salariale hanno portato a una scelta quasi obbligata. Rimaniamo sul presente e sul futuro, Kvicha fa parte del passato“.

Il ds infine ha concluso: “Garnacho? Stiamo facendo delle valutazioni, non dobbiamo farci prendere dalla frenesia. C’è aspettativa, ci faremo trovare pronti ma alle condizioni del Napoli. Neres? Non è un calciatore che scopriamo oggi“.