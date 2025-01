Da Cambiaso a Walker: Premier League-Serie A, quanti incroci di mercato

Manchester City, Walker

La Premier League pesca in Italia e viceversa. Tutti gli incroci di questo mercato invernale tra Serie A e mercato invernale

Il calciomercato, si sa, è fatto di sliding doors, storie particolari e destini incrociati.

E a proposito di incroci, capita spesso che si creino dei fili particolari in grado di legare due squadre o, addirittura, due interi campionati.

È il caso di Serie A e Premier League, che mai come in questa sessione invernale si sono dimostrate protagoniste di vari intrecci di mercato.

Juventus, Manchester City, Milan, Manchester United e non solo: tutti gli incroci tra squadre inglesi e italiane.

Juventus e Milan le più attive

Le più attive in questo senso sono Juventus e Milan, non a caso le due squadre maggiormente in cerca di riscatto dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. I rossoneri aspettano Walker, ormai in arrivo dal Manchester City, mentre per tanto tempo hanno seguito la situazione di Rashford, che appare ora lontano. La ricerca di un attaccante però continua, ecco perché Ibrahimovic e Furlani hanno anche sondato Joao Felix del Chelsea.

Dopo Alberto Costa e in attesa dell’ufficialità di Kolo Muani, i rapporti della Juventus con la Premier League rischiano di infiammare il mercato dei bianconeri. Per la difesa infatti il nome nuovo è quello di Kelly del Newcastle, che Giuntoli segue dai tempi del Napoli. In uscita, invece, vanno attenzionate le situazioni di Cambiaso e Douglas Luiz: il Manchester City è interessato a entrambi, ma bisognerà capire se formalizzerà delle offerte già in questo mese.

Anche il Napoli punta a fare la spesa in Premier League, dopo aver già preso McTominay, Lukaku e Gilmour in estate. Gli azzurri hanno già ufficializzato Billing come colpo per il centrocampo, e ora puntano Garnacho per il post Kvaratshelia. Sulla lista di Manna c’era anche il nome di Casadei del Chelsea, per cui si è ora acceso il duello tra Lazio e Torino. I granata seguono anche Beto, mentre a proposito di attaccanti il Genoa ha accolto ieri – 20 gennaio – Cornet. Per concludere, anche l’Udinese è attiva in questo senso: i bianconeri seguono Roerslev, esterno del Brentford.

A proposito di Brentford, le Bees potrebbero sostituire il danese con Kayode, in uscita dalla Fiorentina. Due le altre trattative che hanno riguardato il tragitto Italia-Inghilterra: la cessione del Parma di Coulibaly al Leicester e il passaggio di Godfrey dall’Atalanta all’Ipswich.

Insomma, Serie A e Premier League hanno intrapreso una strada chiara nel segno di tanti “scambi”: la sensazione è che nei prossimi, ultimi, giorni di mercato se ne vedranno delle belle.