Milan, risoluzione consensuale con Ballo-Touré

Risoluzione consensuale con il terzino.

Le strade del Milan e di Ballo-Touré si separano.

Il terzino ha risolto il proprio contratto che lo legava al club rossonero.

Il classe ’97 era stato acquistato nell’estate del 2021 dal Monaco a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro più bonus. In maglia rossonera ha collezionato 26 presenze, più tre nel Milan Futuro. Nel mezzo la parentesi n prestito al Fulham dove il calciatore francese non ha trovato molto spazio.

Di seguito la nota ufficiale del Milan.

Il comunicato del Milan

La separazione tra il terzino classe 1997 e il Milan è stata resa nota proprio dal club rossonero tramite una nota pubblicata sui canali ufficiali.

Queste le parole del club: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il difensore Fodé Ballo-Touré. Il club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”