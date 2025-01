Le parole del direttore sportivo della Roma Ghisolfi nel pre partita della sfida contro l’Udinese.

Dopo la sconfitta per 1-0 in Europa League contro l’Az Alkmaar la Roma si prepara a scendere in campo contro l’Udinese in Serie A.

Nel pre partita del match il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

“Siamo molto contenti che i nostri tifosi oggi siano con noi – ha esordito -. Il loro posto è al nostro fianco”.

Sul mercato: “Vogliamo fare le cose con intelligenza, fare uscite prima di entrate. Rensch era il profilo versatile e giovane che volevamo. Poi vedremo se faremo altri movimenti nell’ultima settimana”.

Roma, le parole di Ghisolfi

Sul futuro di Hermoso: “Ci sono squadre interessate a lui, abbiamo contatti in questo momento ma niente di fatto. Se lui va via dobbiamo prendere un difensore centrale, anche se abbiamo giocatori versatili come Cristante e Celik che possono giocare in quel ruolo”.

Chiosa finale sul rinnovo automatico di Dybala: “Possiamo dire ufficialmente che il rinnovo è scattato. Siamo molto contenti perchè è una figura importante per il club e i nostri tifosi”.