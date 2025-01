Lecce-Inter, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Giampaolo e Inzaghi per Lecce-Inter, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A

Prosegue la domenica della ventiduesima giornata di campionato, iniziata con una strepitosa vittoria in rimonta del Milan contro il Parma. Dopo la gara di San Siro e Udinese-Roma, alle 18:00 scenderanno in campo il Lecce di Marco Giampaolo e l’Inter di Inzaghi.

Il Lecce arriva alla gara con 20 punti, ottenuti in 5 vittorie e altrettanti pareggi. Nell’ultima partita ha perso lo scontro diretto contro il Cagliari per 4-1, nonostante l’iniziale vantaggio con Pierotti. L’ultimo successo è quello di Empoli: 1-3 con i gol di Tete Morente e la doppietta di Krstovic.

I nerazzurri, invece, sono reduci da 2 vittorie consecutive: prima Empoli (3-1) e Sparta Praga (0-1) poi. L’ultima sconfitta dell’Inter risale al 6 gennaio 2025, quando perse la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.

Ora le attenzioni si spostano su Lecce-Inter: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All.: Giampaolo

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Borbei, Ramadani, Bonifazi, Burnete, Gallo, McJannet, Karlsson, Kaba.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Buchanan, Asllani, Barella, Pavard, Bisseck, Dimarco, Taremi.

Dove vedere la gara

Il match tra Lecce e Inter, valido per la ventiduesima giornata di Serie 2024/25, è in programma domenica 26 gennaio alle ore 18 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

La sfida sarà visibile su DAZN e Sky Sport o in streaming su NOW TV e Sky GO.