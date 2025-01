Roma, Ranieri: “Lucca? È un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà”

Le parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri al termine della partita di Serie A contro l’Udinese.

A Lucca hanno risposto Pellegrini e Dovbyk, entrambi su calcio di rigore. La Roma ha infatti vinto 1-2 contro l’Udinese, portando così a casa i tre punti.

Al termine della partita l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha quindi analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Dazn.

Ranieri ha dichiarato: “Siamo venuti qui con rabbia e determinazione a mettere fine a queste trasferte senza vincere. Rensch? Ha fatto due mezzi allenamenti. È un ragazzo che si applica e ha un buon tempo di inserimento. Piano piano lo conosceranno anche i propri compagni“.

Ha continuato: “Queste vittorie permettono di avere più fiducia, più convinzione. Dobbiamo essere sempre gli stessi, sia in casa che fuori. La volontà e la determinazione mi sono piaciute ance in Olanda. Questo è quello che voglio vedere“.

Le sue parole sul mercato

Su Lucca: “È un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà“.

Ha concluso: “Quali sono le partite facili? Non ci sono, soprattutto nel girone di ritorno. È totalmente u altro campionato. Sono tutte difficili e ci metteranno tutte in difficoltà“.

Le parole di Gianluca nani su Lucca

Nel pre partita di Udinese-Roma, il direttore dell’area tecnica bianconera Gianluca Nani ha parlato di Lucca a Dazn: “Lucca è un grandissimo attaccante, mi stupirei se non arrivassero richieste per lui. Quando non ricevo richieste per un giocatore forte mi sorprendo. La Roma non ci ha domandato nulla su Lucca, però posso dire che è nel mirino di diversi grandi club“.