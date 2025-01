Le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa prima di Bologna-Roma

Il buon momento della Roma passa da Bologna: allo Stadio Dall’Ara domenica 12 gennaio si giocherà il match valido per la ventesima giornata di campionato.

I giallorossi arrivano dalla vittoria nel derby, che ha ridato morale a un gruppo abbattuto da un inizio di stagione piuttosto complicato.

Prima del ritorno in Europa League, con il match contro l’AZ Alkmaar, alla Roma aspetta il match contro il Bologna e quello con il Genoa.

Claudio Ranieri ne ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa

L’allenatore giallorosso ha esordito: “Non sono preoccupato. I problemi si affrontano uno alla volta. Se io penso già a giugno vuol dire che non sono concentrato sulla partita contro il Bologna. Qui c’è un grande lavoro da fare. Lo stiamo facendo. Sappiamo che oltre alle difficoltà che abbiamo, dobbiamo trovare sul mercato di gennaio, e non è detto che si troveranno, dei giocatori da Roma che ci possano consentire di avere dei giocatori che ci diano qualcosa in più. Però io prendere per prendere non faccio acquistare nessun giocatore. Chi viene deve darci quel qualcosa in più. Poi si può sempre sbagliare, magari trovi un giocatore che è bravo ma non si ambienta. Il calcio però è bello per questo. Noi stiamo con gli occhi aperti, pensiamo alla partita con il Bologna e poi vedremo”

Dopo la vittoria del derby bisogna però rimanere concentrati. Ranieri ha commentato: “Come allenatore devo mettere in guardia la squadra. Sono convinto che anche col Bologna faremo un’ottima partita poi saranno gli scontri a deciderla. Per me la squadra quando va sul campo lotta. Sappiamo come gioca il Bologna”.

Uno sguardo al mercato

Tornando al mercato Ranieri ha dichiarato: “Abbiamo ampia visione su tutto ma non è prioritario il tutto. Dobbiamo trovare quei giocatori per la Roma. Inutile dare della polvere ai nostri tifosi. Chi viene deve essere all’altezza. Se si sbaglia, sbagliamo io e Ghisolfi, ci prendiamo le nostre responsabilità“. Continua su Le Fee: “Ieri mi ha salutato ed ero dispiaciuto. Gli ho detto: “hai avuto la disavventura del cambio di allenatori e io non ho avuto la possibilità di provarti”. Il ragazzo mi piaceva e molto“.

Si passa poi a Lorenzo Pellegrini: “Adesso godiamoci questo Lorenzo. Si allena sempre da primo della classe. L’ho visto molto spigliato e concentrato. Poi farò le mie valutazioni e deciderò per il match contro il Bologna“. Infine, su Soulé: “A me piace molto. Non ha fatto nessuna richiesta. Lui ha un futuro e sono convinto sia roseo qua a Roma. A me però piacciono i giocatori pratici ed è quello che gli chiedo. Lui tocca 10 palloni e voglio che questi siano tutti importanti per la squadra”.