Chelsea, Maresca: “Casadei non sarà in rosa”

Le parole dell’allenatore del Chelsea su Cesare Casadei.

Come riportato nelle scorse ore, il Torino sta preparando un nuovo affondo per Cesare Casadei che quindi potrebbe lasciare il Chelsea (Clicca qui per tutti i dettagli).

Anche l’allenatore degli inglesi, Enzo Maresca, nella conferenza stampa di oggi, venerdì 10 gennaio, ha parlato di mercato e in particolare del classe 2003.

“Cesare(Casadei, ndr) non sarà in rosa. È più o meno la stessa situazione di Ben(Chilwell, ndr). Il piano è quello di non dargli minuti se c’è l’opportunità per lui di andare a giocare altrove” ha commentato.

Infine ha parlato in generale del mercato e del lavoro con il club: “Alla fine, sono io a lavorare ogni giorno con i giocatori. Come posso allenarmi con i giocatori se non danno voce all’allenatore? Non è solo l’allenatore a decidere, è una decisione che prendiamo tutti insieme“.