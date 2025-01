Parma, Ondrejka molto vicino: i dettagli dell’offerta

Il club emiliano ha individuato il sostituto di Dennis Man, sempre più verso la Fiorentina.

Il Parma guarda a quello che verrà dopo Dennis Man.

Come anticipato nei giorni scorsi, il club emiliano ha puntato su Jacob Ondrejka, esterno svedese di 22 anni di proprietà dell’Anversa.

Il Parma è in trattativa per acquistarlo a titolo definitivo e ha già formulato un’offerta di 6.5 milioni di euro all’Anversa.

L’offerta del club emiliano è in linea con le richieste del club belga, motivo per il quale le parti sono molto vicine alla chiusura della trattativa.

Fiorentina, obiettivo Man

Come aveva dichiarato il direttore generale della Fiorentina nelle scorse settimane, l’obiettivo del club è quello di andare a migliorare la rosa a disposizione di Palladino. Per questo i viola hanno messo gli occhi da tempo sull’attaccante del Parma. Il classe ’98, in questa stagione, ha già realizzato 4 gol e servito 4 assist ai compagni in 21 presenze.

Sfumato Luiz Henrique, passato allo Zenit per circa 35 milioni di euro, la Fiorentina sta dunque spingendo per trovare al più presto un’intesa con il club italiano, in modo da regalare alla propria squadra un altro rinforzo dopo l’arrivo di Folorunsho.