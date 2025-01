Parma, si lavora per Ondrejka dell’Aversa

I gialloblù stanno lavorando per l’ala sinistra dell’Anversa

Il Parma sta cercando di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione, con un occhio particolare all’attacco dopo aver rinforzato la difesa.

Dopo gli arrivi di Marcone per la porta e Lovik e Vogliacco per la difesa, i gialloblù di Fabio Pecchia vorrebbero aggiungere dei calciatori in attacco.

Il Parma sta infatti lavorando per Jacob Ondrejka, ala sinistra svedese classe 2002 dell’Anversa.

Sempre per la difesa, invece, prosegue la trattativa per Erlic del Bologna: si cerca l’accordo sulla cifra del prestito.