Venezia, fatta per l’arrivo di Fali Candé dal Metz

Il Venezia ha chiuso un altro colpo in entrata: è fatta per l’arrivo di Fali Candé dal Metz a titolo definitivo.

Non si ferma il mercato del Venezia. Il club lagunare, dopo aver chiuso ormai per l’arrivo di Zerbin in arancioneroverde (clicca qui per leggere quando farà le visite mediche), sta per finalizzare un altro colpo in entrata.

Si tratta del difensore del Metz Fali Candé che arriverà in Italia a titolo definitivo e può giocare sia come centrale che come terzino sinistro.

Classe 1998 e di nazionalità della Guinea-Bissau, approderà in Serie A dopo una prima parte di stagione in Ligue 2.

In questo inizio di campionato con il Metz ha collezionato 8 presenze fornendo anche un assist contro l’Amiens.