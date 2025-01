Venezia, trattativa sbloccata per Zerbin in prestito dal Napoli

Si è sbloccata la trattiva tra il Napoli e il Venezia per Alessio Zerbin: il classe 1999 arriverà nella squadra di Di Francesco in prestito

Dopo una fase di stallo, si è sbloccata la trattiva tra Napoli e Venezia per Alessio Zerbin.

Via libera degli azzurri, dunque, per il passaggio dell’attaccante italiano.

Il classe 1999 si prepara dunque a diventare un nuovo calciatore della squadra allenata da Di Francesco.

La formula, come anticipato, sarà quella del prestito con obbligo di riscato legato alla salvezza. Il giocatore sarà venerdì 17 gennaio in città per le visite mediche e la firma.

Dopo Zerbin al Venezia, il punto sul mercato del Napoli

Dopo aver salutato Folorunsho, approdato alla Fiorentina e Caprile al Cagliari, il Napoli si prepara a lasciare andare un altro calciatore della propria rosa. Si tratta di Alessio Zerbin, ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore arancioverde. Intanto, manca solo l’ufficialità per il passaggio di Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain.

In entrata gli azzurri hanno invece accolto il centrocampista danese Billing, arrivato dalla Premier League e Scuffet, legato all’affare con Caprile. Ora il club sta puntando diversi obiettivi per sostituire il georgiano in partenza, tra cui l’argentino Garnacho. Per la difesa resta viva la pista che porta a Danilo, prossimo alla risoluzione del contratto con la Juventus.