Sassuolo, da Berardi a Laurienté: il punto sulle uscite

La situazione sulle uscite in casa Sassuolo: da Laurienté a Thorstvedt e Berardi

Nella giornata di oggi, giovedì 16 gennaio, il Sassuolo di Fabio Grosso ha chiuso un colpo in entrata: si tratta di Laurs Skjellerup.

La punta danese classe 2002 arriva dal Göteborg per 4.5 milioni bonus compresi e firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, i neroverdi stanno ricevendo delle richieste per alcuni dei calciatori più importanti della rosa, su tutti Kristian Thorstvedt, Armand Laurienté, Domenico Berardi, Josh Doig e Nicholas Pierini.

Tuttavia, la posizione del club per i suoi pezzi più pregiati è chiara: non si muove nessuno e l’intenzione è quella di non cedere alle varie richieste.

La stagione del Sassuolo

Dopo la retrocessione nella stagione 23/24, il Sassuolo è primo nella classifica di Serie B con 49 punti conquistati in 21 giornate di campionato. I neroverdi hanno trovato il successo in ben 15 occasioni, pareggiando 4 gare e perdendone 2.

Ottimo momento di forma del Sassuolo, che nelle ultime 10 partite di campionato ha trovato ben 9 successi. In mezzo la sconfitta sul campo del Pisa per 3-1 con i gol di Touré, la doppietta di Tramoni e Pierini.