Ange Ahoussou al Montreal: il calciatore sarà monitorato dal Bologna

Il Montreal prenderà Ange Ahoussou, difensore classe 2003 ivoriano, in prestito con l’obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Il calciatore sarà monitorato anche dal Bologna per il futuro. I rossoblù e il club canadese hanno la stessa proprietà.

Ange Ahoussou in questo momento gioca con il Pau, club della serie B francese. In stagione ha preso parte a 18 gare di Ligue 2 in cui ha collezionato anche 2 reti.