Empoli, passi in avanti per Shomurodov

Continuano i contatti e parti più vicine per il passaggio di Eldor Shomurodov dalla Roma all’Empoli

Continua il calciomercato dell’Empoli. Il club toscano è alla ricerca di un attaccante e punta a Eldor Shomurodov. Anche nella giornata di oggi, 20 gennaio, sono andati avanti i contatti con la Roma.

Le parti sono più vicine e ci sono stati passi in avanti per quanto riguarda l’attaccante uzbeko. Il classe 1995 in questa stagione ha giocato 10 gare di campionato in cui ha collezionato 1 gol e 1 assist.

1 rete anche nell’unica presenza che ha fatto in Coppa Italia negli ottavi di finale contro la Sampdoria.