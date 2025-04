L’attaccante del Liverpool Mohamed Salah ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il suo rinnovo con i Reds

La storia tra Mohamed Salah e il Liverpool continua. L’attaccante ha rinnovato il suo contratto con i Reds, come comunicato dallo stesso club.

L’ex Roma, arrivato nel 2017 nella squadra allora allenata da Jurgen Klopp, rimarrà ancora dopo quasi 400 partite con la maglia del Liverpool in carriera. Nella stagione in corso, Salah è stato uno dei protagonisti della squadra di Slot segnando ben 32 reti in 45 partite in tutte le competizioni, e al momento è capocannoniere in Premier League con 27 gol.

Dopo il rinnovo del contratto con i Reds, Salah ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. “Se non ci avessi creduto non avrei firmato. Credo che la squadra possa vincere trofei” ha esordito l’attaccante.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Liverpool, Salah: “Potremo vincere molti trofei”

Salah ha proseguito parlando della sua lunga esperienza al Liverpool: “È fantastico, ho passato i miei anni migliori qui. Ho giocato otto anni, speriamo che diventino 10. Mi godo la vita qui, mi godo il calcio. Ho avuto gli anni migliori della mia carriera“.

L’ex Roma ha commentato anche la stagione attuale, con l’obiettivo Premier League: “Penso di aver detto all’inizio della stagione che voglio solo vincere la Premier League più di ogni altra cosa. Lo voglio davvero, ad essere onesto. Con il supporto dei tifosi e della città, e il supporto che ci danno sempre durante le partite, credo che potremo vincere molti trofei nei prossimi anni“.

“I tifosi si meritano il titolo”

Salah si è poi rivolto direttamente ai tifosi: “I tifosi se lo meritano: l’ultima volta che l’abbiamo vinto non l’abbiamo festeggiato molto. Speriamo di farlo questa volta. Mancano ancora sette partite, non sarà affatto facile perché anche l’Arsenal sta recuperando terreno. Daremo il massimo e speriamo alla fine di poterlo vincere“.

L’attaccante ha poi concluso: “Continuate a sostenerci e daremo il massimo, speriamo in futuro di vincere altri trofei“.