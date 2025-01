Napoli, nuovi contatti per Adeyemi. Garnacho, trattativa in stand-by

Il Napoli è ancora al lavoro per l’esterno. In difesa piace Pongracic, ma la Fiorentina non apre al momento

Il Napoli è ancora al lavoro per portare alla corte di Conte il rinforzo sull’esterno d’attacco dopo la partenza di Kvaratskhelia.

Come raccontato dalla nostra redazione, il Napoli, dopo lo stand-by per Garnacho, ha virato su Karim Adeyemi, giocatore di proprietà del Borussia Dortmund.

Nella giornata di oggi, 23 gennaio, sono previsti nuovi contatti per ottenere l’apertura totale da parte del giocatore, classe 2002, che dovrebbe parlare con Antonio Conte, per poi stringere così l’operazione con il club tedesco.

Operazione ancora in stand-by per Garnacho. Difesa, piace Pongracic

Per quanto riguarda Alejandro Garnacho, al momento la trattativa tra il Napoli e il Manchester United resta in stand-by.

Il club azzurro, infatti, non intende alzare ulteriormente la proposta già fatta. L’operazione resterà in stand-by se il Manchester United non dovesse decidere di abbassare i prezzi. Il giocatore aveva accettato il trasferimento, mentre lo United tiene alta la forbice rispetto all’offerta fatta.

Per la difesa, intanto, Pongracic è il nuovo obiettivo, ma al momento la Fiorentina non apre il prestito.