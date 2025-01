Le possibili scelte di Sérgio Conceição in vista della gara di Supercoppa Italia

La sfida tra il Milan di Sérgio Conceição e la Juventus di Thiago Motta, in programma venerdì 3 gennaio alle 20:00 italiane, è valevole per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana.

Nella serata di giovedì 2, infatti, le prime due squadre che si sono affronate sono state l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, con i campioni d’Italia usciti vincitori.

I rossoneri dell’allenatore portoghese – al suo esordio dopo l’esonero di Paulo Fonseca – affronteranno la Juventus, reduce dal pareggio interno nella gara di campionato contro la Fiorentina.

Lo stesso discorso vale per il Milan, che nell’ultimo turno ha rimediato un pareggio per 1-1 contro la Roma: al gol di Reijnders ha risposto il centro di Dybala.

Milan, le possibili scelte di Conceição

Conceição, al suo esordio sulla panchina del Milan, dovrebbe schierare i rossoneri con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Maignan, con Emerson Royal sulla corsia di destra e Theo Hernandez su quella di sinistra. Al centro, la coppia composta da Thiaw e Tomori, grande novità di formazione preferito a Gabbia.

A centrocampo c’è spazio, oltre per Fofana e Bennacer, con Reijnders più avanzato nel ruolo di trequartista. Mentre in avanti, ci dovrebbero essere il rientrante Pulisic (avanti nel ballottaggio con Musah) e Jimenez sulle fasce, con Morata unica punta. Assente Leao che, come noto, non sarà della gara.

Milan, la probabile formazione contro la Juventus

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. All.: Conceicao

Milan-Juventus, dove vedere in streaming e in tv

La sfida tra il Milan e la Juventus, valevole per la seconda semifinale di Supercoppa Italiana, sarà visibile in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.