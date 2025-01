Juventus e Milan si sfidano nella seconda semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana: la probabile formazione bianconera

Dopo aver concluso il 2024 con il pareggio interno contro la Fiorentina, la Juventus di Thiago Motta torna in campo nella Supercoppa Italiana. I bianconeri giocheranno contro il Milan del nuovo allenatore Sergio Conceiçao.

La gara si giocherà alla Kingdom Arena di Riyadh e il fischio d’inizio sarà venerdì 3 gennaio 2025 alle ore 20 italiane.

Per la sfida, Thiago Motta non avrà a disposizione Danilo, non convocato dopo la decisione di metterlo fuori rosa.

L’allenatore bianconero confermerà il classico 4-2-3-1 con i rientri dal primo minuto di Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz. La vincente tra Juventus e Milan sfiderà l’Inter nella finale del 6 gennaio 2025.

Juventus, la probabile formazione per il Milan

Thiago Motta confermerà il classico 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio. Scelte obbligate in difesa. Al centro spazio alla coppia formata da Federico Gatti e l’ex Pierre Kalulu. A destra spazio a Nicolò Savona, con McKennie ancora preferito a Cambiaso a sinistra. In mezzo al campo confermati Manuel Locatelli e Khephren Thuram, con Teun Koopmeiners che agirà sulla linea dei trequartisti. Sugli esterni ci saranno Kenan Yildiz a sinistra e più Nico Gonzalez di Francisco Conceiçao a destra. La prima punta sarà Dusan Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere Juventus-Milan in tv e in streaming

La sfida tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceiçao si giocherà venerdì 4 gennaio 2025 alle ore 20 italiane. L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Canale 5. Sarà possibile assistere a Juventus-Milan anche in streaming su Mediaset Infinity+.