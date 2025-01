Luca Pietrafesa è il nuovo Direttore della Comunicazione della WSA di Alessandro Lucci

Luca Pietrafesa

Luca Pietrafesa fa il proprio ingresso nell’agenzia di Alessandro Lucci

Un nuovo ingresso nella squadra di Alessandro Lucci.

La World Soccer Agency, infatti, vede l’arrivo di Luca Pietrafesa come nuovo Direttore della Comunicazione.

Poche ore dopo l’apertura della sessione invernale calciomercato, l’agenzia di Alessandro Lucci, protagonista dell’ultima estate con alcuni dei trasferimenti più importanti – come Calafiori all’Arsenal e Kean alla Fiorentina -, guarda al futuro rafforzando l’area comunicazione con l’arrivo di Pietrafesa.

Quest’ultimo è reduce dalla conclusione dell’esperienza con l’AS Roma, dopo quasi nove anni a capo dell’ufficio stampa dei giallorossi.

Alessandro Lucci

Nuovo ingresso nella WSA

Già da tempo la World Soccer Agency aveva mostrato un crescente interesse nei confronti del mondo della comunicazione e del marketing, con l’obiettivo di mettere a punto delle strategie personalizzate per migliorare costantemente il posizionamento a livello di brand dei calciatori.

Per questo motivo l’arrivo nella squadra di Pietrafesa, il quale in giallorosso è stato a capo dell’area media prima e di quella comunicazione dopo, si rifà a una strategia più ampia, che ha portato Lucci a dotare la sua agenzia di un vero e proprio team Comms, Marketing & Digital, costituito da professionisti con una lunga esperienza ai massimi livelli nel mondo del calcio italiano: al suo interno sono presenti Emanuele Russo, nuovo Head of Brand della WSA, e Francesco Del Vecchio, diventato responsabile dei social media dell’agenzia.