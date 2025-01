Milan-Girona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Milan-Girona, gara valida per il super girone di Champions League

Dopo la sconfitta subita in campionato contro la Juventus, il Milan è chiamato a ripartire.

E i rossoneri dovranno farlo in Champions League contro il Girona, per cercare di guadagnare un posto nelle prime posizioni del super girone.

Conceição, in emergenza dati i numerosi infortuni, ha chiesto una mano al pubblico di San Siro, in una gara molto importante per il proseguo del cammino in Champions League.

Avversario sarà il Girona, club spagnolo che attualmente occupa il trentesimo posto nel tabellone europeo. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match.

Le formazioni ufficiali di Milan-Girona

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Musah, Reijnders, Leão; Morata.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Pulisic, Okafor, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Camarda, Abraham. Allenatore: Sergio Conceição

GIRONA (4-3-2-1): Gazzaniga; Francés, David Lopez, Krejcì, Blind; Yangel Herrera, Romeu, Van de Beek; Tsygankov, Bryan Gil; Abel Ruiz.

A disposizione: Pau Lopez, Martinez, Stuani, Asprilla, Danjuma, Juanpe, Solis, Martin, Portu, Selvi Clua, Artero. Allenatore: Míchel

Dove guardare il match in tv e in streaming

La partita tra Milan e Girona, valida per la settima giornata del super girone di UEFA Champions League, è in programma allo stadio Giuseppe Meazza mercoledì 22 gennaio, alle 21.

Il match tra i rossoneri e la squadra spagnola sarà visibile su Amazon Prime Video.