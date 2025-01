Roma, Ranieri: “Rensch è un buon giocatore. Farioli? Aspetterà”

La conferenza stampa di Claudio Ranieri prima della gara tra Az Alkmaar e Roma, valida per la fase a girone di Europa League

Dopo la convincente vittoria per 3-1 contro il Genoa, la Roma tornerà in campo in Europa League.

Alle 18:45 di giovedì 23 gennaio, gli uomini di Ranieri saranno impegnati contro l’Az Alkmaar, formazione olandese attualmente sesta nel proprio campionato.

Dybala e compagni andranno alla ricerca di punti importanti per risalire la classifica del super girone, dove attualmente occupano la quattordicesima posizione.

In preparazione alla gara, l’allenatore Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Roma, le parole di Ranieri in vista della gara contro l’Az Alkmaar

L’allenatore giallorosso ha iniziato parlando della gara: “Sono molto curioso della partita che andremo a giocare perchè stimo tantissimo l’AZ Alkmaar. Una squadra che mi piace molto. Sono fiducioso perchè la squadra sta bene. L’Europa? Noi ci siamo e vogliamo tornare a grandi livelli. Sappiamo che per tornarci dobbiamo fare qualcosa di incredibile. Partita difficile contro un ottimo avversario. Cercheremo di fare il massimo. Noi conosciamo Roma per cui è meglio promettere lavoro e sacrificio. E’ la ricetta più giusta. Mai promettere e non mantenere. Io ho impostato la mia carriera su questo. Perchè promettere qualcosa che è in incognito? Noi domani affrontiamo una squadra giovane e veloce. Sarà un bel banco di prova per noi”.

Sul possibile recupero di Pellegrini e Dybala: “Volete sapere la formazione? Non è così eh? Tanto sapete che non ve la dico. Possono giocare tutti e due. Perchè no? Pisilli è una forza della natura non si arrende mai. Lui sa lottare e giocatori così mi fanno impazzire”.

Roma, Ranieri: “Rensch è un buon giocatore”

Su Rensch: “Buon giocatore, interessante con un buon tempo di inserimento. Giocatore che cercavamo, in grado di poter fare bene nella fase difensiva”.

Chiosa finale su Farioli: “Penso che è un allenatore giovane che sta facendo bene in una piazza difficile ed esigente come quella di Amsterdam, dell’Ajax… E aspetterà“.