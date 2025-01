Sparta Praga-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori per Sparta Praga-Inter, gara valida per il super girone di Champions League

Dopo il successo in campionato contro l’Empoli per 3-1, l’Inter scende in campo in Champions League.

Nerazzurri che andranno in trasferta contro lo Sparta Praga, alla ricerca di punti importanti per mantenere le prime posizioni del super girone di Champions League.

La squadra di Inzaghi occupa infatti la settima posizione, con 13 punti. Lo Sparta Praga, invece, la ventinovesima a 4 punti.

Queste le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Sparta Praga-Inter

Sparta Praga (3-4-1-2): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Sadilek, Kairinen, Rynes; Laci; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Friis.

Inter (3-5-2): Sommr; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Dove vedere la gara in tv e in streaming

La partita tra Slavia Praga e Inter, in programma alle 21 di mercoledì 22 gennaio, si giocherà allo stadio Letnà. La gara sarà trasmessa sui canali di Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match su Sky Go e su Now.