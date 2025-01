Milan, vicina la chiusura per Morata al Galatasaray: si aspetta l’ok del Feyenoord per Gimenez

Il Milan continua a lavorare sull’asse Gimenez-Morata con Feyenoord e Galatasaray.

Il Milan spinge per chiudere Santiago Gimenez. Il club sta lavorando con il Feyenoord per portare l’attaccante in Italia.

Si tratterebbe di 30 milioni più un bonus sulla percentuale di rivendita.

Allo stesso tempo i rossoneri sono vicini alla chiusura anche con il Galatasaray per Alvaro Morata.

Come annunciato nelle scorse ore (Clicca qui per i dettagli), la dirigenza non ha in mente di fare due attaccanti e l’arrivo di Gimenez sarebbe solo in sostituzione dello spagnolo.

