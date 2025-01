Milan-Gimenez, si conta di chiudere con il Feyenoord: il suo arrivo libererebbe Morata

Il Milan spinge per chiudere Santiago Gimenez del Feyenoord: il suo arrivo libererebbe Morata al Galatasaray.

Avanti tutta su Santiago Gimenez al Milan. Il club rossonero sta lavorando con il Feyenoord per chiudere il suo passaggio in Italia.

Contestualmente al suo arrivo, si darebbe la possibilità ad Alvaro Morata di liberarsi direzione Galatasaray.

La dirigenza non ha in mente di fare due attaccanti e l’arrivo di Gimenez sarebbe solo in sostituzione dello spagnolo.

Il club turco ha chiesto Morata in prestito oneroso, mentre il Milan vorrebbe cederlo nel caso a titolo definitivo. Il giocatore poi darebbe l’ok definitivo dopo aver deciso con la sua famiglia.

La situazione Milan-Gimenez

In casa Feyenoord intanto stanno decidendo se accettare o meno l’offerta del Milan.

Santiago Gimenez, dal canto suo, sta spingendo per la chiusura dell’operazione e il suo passaggio in Serie A.