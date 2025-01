Monza, la firma del contratto di Castrovilli

Il Monza continua a essere attivo sul mercato sia in entrata sia in uscita.

Dopo l’arrivo a Milano, Gaetano Castrovilli ha firmato il contratto in un ristorante in centro.

Questa è la prima cena da nuovo giocatore del Monza.

Con lui presenti Adriano Galliani, Sergio Floccari, il team Manager Carmine Russo e il Segretario Guglielmetti.

Monza, Castrovilli a Milano per la firma del contratto

Come avevamo detto, in poco tempo si è conclusa la trattativa tra Monza e Lazio per il centrocampista italiano Gaetano Castrovilli. L’operazione si è chiusa nel giro di poche ore per un prestito secco, con il giocatore che ha già firmato il contratto nella giornata di giovedì 30 gennaio.

In questa stagione, il centrocampista italiano ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia e ha capito, nonostante la volontà di voler restare nella Capitale, di non trovare molto spazio. Inizia quindi la nuova esperienza con il Monza.