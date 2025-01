Juventus, c’è l’apertura del Lens per Danso: bianconeri in pole sul Rennes per il difensore

Juventus in pole sul Rennes per Kevin Danso del Lens.

Continua il calciomercato in entrata per i bianconeri. Dopo aver salutato Danilo e aver perso per qualche settimana Kalulu, la Juventus si avvicina a Kevin Danso.

C’è l’apertura del Lens per il difensore, che non è stato convocato dal club per due partite consecutive.

La Juventus è pronta a chiudere il classe ’98 e metterlo a disposizione di Thiago Motta. I bianconeri per ora sono in pole sul Rennes.

I francesi, invece, avrebbero già un’alternativa pronta. Si tratta di Brassier che dovrebbe risolvere il prestito con il Marsiglia e andare a vestire la maglia del Rennes.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO