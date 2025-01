L’ex collaboratore di Mihajlovic al Bologna è il nuovo CT di Malta

Malta accoglie un nuovo commissario tecnico italiano, il sesto della sua storia. Per sostituire Mazzotta, incaricato a settembre ad interim.

Al suo posto, siede sulla panchina maltese Emilio De Leo. Nato a Napoli nel 1978, dal 2012 al 2022 ha fatto parte dello staff di Sinisa Mihajlovic, seguendolo nelle avventure con la Serbia, alla Sampdoria, al Milan, al Torino, allo Sporting Lisbona e quindi al Bologna.

Adesso per lui si aprono le porte di una nuova avventura, per la prima volta da primo allenatore. Non sarà invece una novità sedere nella panchina di una nazionale. De Leo, infatti, è stato il vice di Mihajlovic nella Serbia tra il 2012 e il 2013.

Al suo fianco anche un’ex conoscenza della Serie A come Mirko Valdifiori, che farà parte dello staff tecnico.