Genoa, Otoa sempre più vicino: il punto

Il difensore dell’Aalborg è più vicino alla società rossoblù: le ultime sulla trattativa

Il Genoa, in questa finestra invernale di calciomercato, è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Patrick Vieira, considerando anche la partenza di Alessandro Vogliacco direzione Parma.

Uno dei nomi favoriti in entrata per il club rossoblù è quello di Sebastian Otoa.

Difensore danese classe 2004, Otoa gioca in patria, nell’Aalborg, attualmente nona nella Superliga danese.

Nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, il Genoa e il club danese hanno avuto nuovi contatti. Parti molto vicine alla chiusura della trattativa.

--> -->

Il mercato in casa Genoa

I rossoblù sono alla ricerca anche di un esterno d’attacco. Il favorito è Kamaldeen Sulemana, esterno classe 2002 del Southampton. Un altro profilo individuato dal Grifone è quello di Gonçalo Borges del Porto, ma l’affare sembra particolarmente difficile.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, negli scorsi giorni la Fiorentina ha fatto un tentativo per Morten Frendrup, ma il Genoa non è intenzionato a cederlo a gennaio.