Parma, il saluto di Coulibaly: “Avventura indimenticabile”. Attesa l’ufficialità con il Leicester

Il difensore ha salutato la sua ex squara attraverso un post sui propri social

Woyo Coulibaly sarà un nuovo difensore del Leicester. Come raccontato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il terzino destro del Parma, con contratto in scadenza a giugno 2025, saluta il club emiliano dopo quasi 4 anni nei quali ha partecipato al ritorno in Serie A.

Coulibaly, attraverso un post su Instagram, ha salutato il Parma.

“Un’avventura semplicemente indimenticabile vissuta con voi, vi ringrazio per tutto PARMA CALCIO“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Couly (@couly26)

Coulibaly, i numeri con il Parma

Woyo Coulibaly saluta Pecchia e il Parma. Ma come sono andati questi 6 mesi in Serie A? Il terzino francese ha messo a referto 15 presenze con gli emiliani tra Serie A e Coppa Italia.

Per la precisione sono 14 in campionato con tanto di 2 assist serviti contro Monza e Cagliari mentre una in Coppa Italia nel primo turno contro il Palermo.