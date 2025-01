Parma, fatta per Coulibaly al Leicester: trattativa ai dettagli

E’ fatta per il passaggio di Woyo Coulibaly al Leicester.

Il terzino destro del Parma, con contratto in scadenza a giugno 2025, saluta il club emiliano dopo quasi 4 anni nei quali ha partecipato al ritorno in Serie A.

La trattativa che lo porterà a vestire la maglia delle Foxes è ai dettagli.

Il classe 1999 della squadra di Fabio Pecchia piaceva anche alla Fiorentina in caso di partenza di Kayode. In questo senso, ora si tratterà di capire se il Parma virerà ugualmente su Kayode per sostituirlo.

IN AGGIORNAMENTO