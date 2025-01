Juventus, Alberto Costa a Torino entro 48 ore: operazione da 12 milioni più 2 di bonus

Il terzino classe 2003 sarà a Torino entro 48 ore: tutti i dettagli dell’operazione

In questa sessione invernale di calciomercato la Juventus aveva tra i propri obiettivi quello di rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Thiago Motta, considerati gli infortuni di Bremer e Cabal.

Sulle fasce, il rinforzo per la retroguardia sarà Alberto Costa. La Juventus ha trovato l’intesa con il Vitória Guimarães per il trasferimento del terzino classe 2003 e lo accoglierà a Torino nelle prossime 48 ore.

Alberto Costa arriverà in bianconero per 12 milioni + 2 di bonus, che verranno pagati in 4 o 5 anni e quindi spalmati a bilancio. Il calciatore percepirà un ingaggio di 500.000 euro.

Su di lui vi era anche l’interesse dello Sporting Lisbona, e il mancato trasferimento ha fatto saltare la trattativa del Como per Fresneda.

Carriera e numeri di Alberto Costa

Alberto Costa è un esterno basso dotato di grande struttura fisica, 186 cm, e un’ottima propensione offensiva. In questa stagione in 20 presenze il classe 2003 è riuscito a collezionare 1 gol e 3 assist.

In questi due anni, in cui ha trovato spazio nel Vitoria Guimaraes, Costa ha anche mostrato duttilità da un punto di vista tattico. Il maggior numero di presenze, naturalmente, le ha fatto da terzino destro ma in situazioni di emergenza ha giocato anche come difensore centrale e come centrocampista.