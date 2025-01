Fiorentina vigile su Man del Parma. Pista alternativa a Luiz Henrique

Dennis Man, Parma (Imago)

Il club viola segue l’esterno romeno del Parma

Dopo gli arrivi di Valentini e Folorunsho, la Fiorentina non si ferma.

Come dichiarato dal direttore generale Ferrari prima della sfida contro il Monza l’obiettivo è quello di migliorare la rosa, e in questo senso la viola sta seguendo diversi profili soprattutto per l’attacco.

Tra questi Dennis Man del Parma, su cui il club toscano è vigile. Il calciatore romeno è l’alternativa a Luiz Henrique del Botafogo, che resta comunque il primo obiettivo.

Il brasiliano, fresco vincitore della Copa Libertadores, strizza però l’occhio alla Premier League e in questo caso la squadra di Palladino cerca di cautelarsi.