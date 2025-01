Lautaro segna all’Empoli ed eguaglia Icardi per gol segnati con l’Inter

Lautaro Martinez sempre più simbolo dell’Inter. Nella partita contro l’Empoli il capitano nerazzurro ha segnato il gol dell’1-0, che non significava solo il vantaggio nerazzurro.

Infatti, l’argentino ha raggiunto quota 111 gol con la maglia dell’Inter in Serie A. Una cifra condivisa con un suo connazionale: Mauro Icardi.

Insieme all’attaccante attualmente al Galatasaray, Lautaro è ora il secondo miglior marcatore straniero di sempre del club nel massimo campionato. Nel mirino ora c’è Nyers, che guida questa classifica con 133 gol.

--> -->

Ma non solo, perché il capitano nerazzurro continua a ritoccare una statistica che lo vede come sesto marcatore all time dell’Inter. Sono ora 139 le sue reti tra tutte le competizioni. Numeri sempre più importanti e che lo vedono entrare sempre di più nella storia interista.

I numeri di Lautaro Martinez con l’Inter

Sono sempre più impressionanti i numeri di Lautaro Martinez con l’Inter nelle partite ufficiali. Secondo miglior marcatore straniero in Serie A e sesto migliore in assoluto con i nerazzurri.

Arrivato in Italia nel 2018 dal Racing, alla sua settima stagione Lautaro è già un simbolo dell’Inter. In tutto ora sono 139 gol in 309 partite. Numeri impressionanti e che andranno ancora aggiornati. A soli 27 anni, l’argentino ha tutto per scrivere altre pagine della sua storia.