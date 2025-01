Inter, Farris: “San Siro è uno stadio tosto, ma Asllani ha dimostrato di poterci stare”

Massimiliano Farris, vice allenatore Inter (Imago)

Le parole del vice allenatore dell’Inter dopo la vittoria contro l’Empoli

Un successo importantissimo per l’Inter, dopo il pareggio nel recupero contro il Bologna.

I nerazzurri sono tornati subito a vincere dopo il “passo falso” di mercoledì, tornando a mettere pressione al Napoli.

Un 3-1 all’Empoli targato Lautaro, Dumfries e Thuram, che porta la squadra di Inzaghi a -3 dagli azzurri con una partita in meno.

Al termine del match, Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di DAZN.

Inter, le parole di Farris

Il vice di Inzaghi ha iniziato parlando di cosa ha detto alla squadra all’intervallo: “Bisognava cercare di tranquillizzare i ragazzi. Ci aspettavamo l’Empoli leggermente più aggressivo, hanno messo un bel muro dietro e quindi è stato complicato”.

Poi, sul bilancio di questa prima parte di stagione: “Non abbiamo neanche il tempo di pensare, perché siamo sempre in campo. Abbiamo fatto un percorso dal derby di campionato con 12 vittorie e 3 pareggi in 15 partite. Siamo in piena corsa per passare la prima fase di Champions League senza dover giocare i playoff e abbiamo anche passato il primo turno di Coppa Italia. La cosa che ci preme in questo momento è recuperare qualche giocatore. San Siro è uno stadio tosto, ci teniamo a fare i complimenti ad Asllani per la buona partita. Ha dimostrato di poterci stare alla grande”.

Mehdi Taremi, Inter (Imago)

“Taremi ha bisogno del gol svolta”

Taremi è ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Di questo Farris ha detto: “Numericamente le sue reti mancano, ma quando analizziamo le partite con calma vediamo i suoi movimenti e ci accorgiamo di quanto aiuti la squadra. In questo momento ha bisogno del gol svolta, sarebbe bello farlo a San Siro”.

Per concludere, ha dichiarato: “Quando non c’è Simone si sente la responsabilità, sono contento di aver dato il mio contributo”.