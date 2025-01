Chi è Kolo Muani, l’attaccante che piace alla Juventus

Alla scoperta di Randal Kolo Muani: chi è l’attaccante che piace alla Juventus in questo mercato di gennaio.

Randal Kolo Muani, nato il 5 dicembre 1998 a Bondy, un sobborgo a nord-est di Parigi, condivide la città natale con il campione Kylian Mbappé. Figlio di genitori congolesi, ha iniziato a giocare a calcio nella periferia parigina, mostrando sin da giovane un talento naturale per il dribbling e l’attacco. Ispirato da Neymar e Mbappé, Kolo Muani ha costruito il suo stile di gioco su velocità, tecnica e determinazione, superando ostacoli personali e professionali lungo il suo cammino (clicca qui per leggere la sua storia).

Dopo esperienze nelle giovanili del Nantes, Kolo Muani debutta in prima squadra nel 2018. Tuttavia, la sua ascesa è stata tutt’altro che lineare: inizialmente considerato discontinuo e talvolta svogliato, ha trovato stabilità grazie al prestito al Boulogne, in terza serie francese, dove ha affinato la propria mentalità e imparato a gestire la pressione.

Tornato al Nantes nel 2020, ha avuto un impatto significativo, contribuendo alla salvezza del club con 9 gol e 8 assist. Nella stagione successiva, con 12 reti in Ligue 1 e un ruolo cruciale nella vittoria della Coppa di Francia 2022, si è affermato come uno degli attaccanti più promettenti del calcio francese.

Nel 2022, Kolo Muani si trasferisce a parametro zero all’Eintracht Francoforte, attirando l’attenzione di molti club grazie alle sue prestazioni in Ligue 1. Il suo impatto in Bundesliga è immediato: già nella prima metà della stagione, ha realizzato 5 gol e 10 assist in campionato, oltre a segnare in Champions League. Con una media impressionante di un gol o un assist per partita, si è affermato come uno dei giocatori più decisivi in Europa.

Il Mondiale in Qatar che gli ha cambiato la vita

La sua crescita ha catturato l’attenzione del commissario tecnico Didier Deschamps, che lo ha convocato per la Nazionale maggiore nel 2022. Al Mondiale in Qatar, Kolo Muani è stato chiamato a sostituire Christopher Nkunku, dimostrando il suo valore con un gol nella semifinale contro il Marocco. Tuttavia, è ricordato anche per l’occasione mancata nei minuti finali della finale contro l’Argentina, fermato da una parata leggendaria di Emiliano Martínez.

Un 2022 da sogno e arriva la chiamata del Paris Saint-Germain. 95 milioni per portarlo in Francia dove però non è mai riuscito a trovare gol e continuità di prestazioni. 11 gol in un anno e mezzo tra campionato, coppa e Champions League e il desiderio di trovare maggiore spazio. La Juventus ci pensa e sta lavorando per trovare la soluzione ideale (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti). Gennaio è lungo e Kolo Muani aspetta…