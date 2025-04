Il centravanti del Napoli si sta rendendo protagonista di una stagione positiva: un dato, però, differisce dalle sue ultime stagioni.

Il Napoli tiene viva la corsa scudetto tornando a sole tre lunghezze di distanza dall’Inter di Simone Inzaghi. Il successo per 3-0 della squadra di Antonio Conte sull’Empoli di Roberto D’Aversa, valido per la 32esima giornata di Serie A, può essere riassunto in diversi modi.

Uno, ad esempio, può essere certamente quello di porre in primo piano l’ennesima grande prova di Scott McTominay. LO scozzese ha sbloccato una partita che, diventata agevole con il passare dei minuti, non era stata per nulla semplice e scontata in avvio, complice una partenza coraggiosa dei toscani.

Fonte di riflessione, però, sono anche e soprattutto le prestazioni del numero 11, Romelu Lukaku. Alla Roma ha disputato una stagione discreta sotto la guida tecnica prima di Mourinho e poi di De Rossi.

A Napoli, invece, l’attaccante belga è tornato a far sognare i suoi tifosi. Come? In un modo “diverso” da quello in cui ci ha abituato in passato nelle sue migliori stagioni.

Il “nuovo” uomo di Conte

L’elisir “Antonio Conte” ha fatto il suo effetto. Archiviata la preparazione estiva e le prime difficoltà fisiche Romelu Lukaku è tornato ad essere l’uomo senza cui l’ex allenatore di Juventus e Inter non sa stare. La richiesta, d’altronde, fin dall’estate scorsa era chiara: ricomporre il duo tra l’ex tecnico della Nazionale Italiana e l’attaccante belga per inseguire il quarto scudetto del Napoli.

La società lo ha accontentato e Conte ha plasmato un nuovo Romelu. Perché? Non è più quel giocatore, considerata anche l’età che avanza, in grado di riuscire a girarsi spalle alla porta e correre con lunghe falcate come ci aveva abituato ai tempi dell’Inter. L’allenatore pugliese lo aveva capito ma è riuscito comunque a valorizzarlo, traendone il massimo anche da questo “nuovo” giocatore.

Dieci assist in campionato: è già record in una singola stagione

La stagione 2024/25 di Romelu Lukaku, anche se ancora non è terminata, è già di per sé da record. L’attaccante belga, infatti, non aveva mai servito 10 assist in campionato in carriera. Una crescita mentale e una presa di consapevolezza di quello che era e non era in grado di fare.

Per avvicinarci a una statistica simile dobbiamo tornare indietro all’annata 2020-21, nella quale Lukaku vestiva la maglia dell’Inter. In quella stagione segnò 24 reti e mise a referto 9 assist, uno in meno di quelli già serviti a Napoli con 6 giornate ancora da giocare. L’allenatore, naturalmente, era ancora una volta Antonio Conte.