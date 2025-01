Josh Acheampong, il nuovo talento del Chelsea. Chi è il classe 2006 esaltato da Maresca dopo il match con il Crystal Palace

“Se devo decidere un giocatore, anche per la sua età, credo che Josh sia stato il migliore dei nostri. Sapevamo quanto fosse forte, può diventare un top player per il Chelsea“. L’investitura arriva direttamente da Enzo Maresca. A riceverla è Josh Acheampong, difensore classe 2006 che ieri contro il Crystal Palace ha fatto il suo esordio da titolare in Premier League. Le parole dell’allenatore dei Blues hanno attirato l’attenzione su quello che potrebbe essere l’ennesimo gioiello Made in Cobham.

Il palcoscenico di un derby di Londra sembra quasi destino. Nella stagione scorsa, in un’altra stracittadina (contro il Tottenham), Acheampong era subentrato all’85’ facendo il suo esordio assoluto con il Chelsea. In soli 12 minuti, il classe 2006 fu il giocatore con più blocchi effettuati dell’intera partita, vinta dalla squadra all’epoca allenata da Pochettino per 2-0.

Un momento indimenticabile. “Pensavo che il mio esordio sarebbe potuto arrivare in una semplice gara di coppa. – racconta Acheampong qualche mese dopo ai canali ufficiali del club – Invece in Premier League, in un derby contro il Tottenham, a Stamford Bridge… Ma un po’ me lo sentivo. Guardando i convocati vidi che c’erano pochi difensori, così chiamai mia madre, le dissi: ‘Mamma, forse questo è il giorno‘”.

Da quel giorno sono passati 8 mesi e 2 giorni. In mezzo un’estate in cui Josh ha realizzato il sogno di ogni ragazzo cresciuto a Cobham: ricevere l’armadietto personale nello spogliatoio della prima squadra. Un gesto simbolico, che da quelle parti segna il definitivo passaggio tra i grandi.

Nelle rotazioni di Maresca

La fiducia che il club ripone in Achempong è totale. Nonostante la giovane età, il classe 2006 è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Maresca. Quella contro il Palace è stata la prima apparizione stagionale in Premier League. Due invece le presenze, entrambe da titolare, in Conference League, contro Astana e Shamrock Rovers. In mezzo, anche uno spezzone in EFL Cup contro il Barrow.

Il minutaggio, visti gli infortuni di Fofana e Badiashile, sembra essere destinato a salire. Mercato permettendo. “Eravamo consapevoli che Josh fosse pronto. Con gli infortuni di Wes (Fofana) e Benoit (Badiashile) vedremo se accadrà qualcosa“, il commento di Maresca.

E il Chelsea lo ha già blindato

Acheampong è entrato nel settore giovanile del Chelsea a soli 8 anni. Una vita crescendo tra i campi di Cobham e nella trafila delle nazionali giovanili inglesi, lui che è di origini ghanesi. Il 3 gennaio 2024 ha firmato il suo primo contratto da professionista. Lo scorso dicembre poi, il Chelsea lo ha blindato con un rinnovo di contratto fino al 2029, non senza qualche intoppo nella trattativa.

In poco tempo, come spesso accade per i ragazzi del vivaio, è diventato un idolo a Stamford Bridge. E lui, dopo l’ultimo prolungamento, rilancia: “Voglio diventare una leggenda del Chelsea“. Fiducia e ambizione. Firmato, Josh Acheampong.