Napoli, effetto Conte: solo Sarri e Spalletti meglio dopo 32 giornate

Dopo 32 giornate di campionato sono 68 i punti del Napoli di Antonio Conte. Solo Sarri e Spalletti hanno fatto meglio nell’era dei 3 punti

Con la vittoria nel posticipo del lunedì contro l’Empoli, il Napoli resta aggrappato al sogno Scudetto, rimanendo a -3 dal primo posto dell’Inter.

Un campionato di altissimo livello, come confermato dai numeri. Raramente gli azzurri hanno mantenuto questo rendimento nell’era dei 3 punti per vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95.

I punti raccolti dalla squadra di Antonio Conte sono 68, dato non banale se si fa un rapido confronto con le precedenti stagioni.

Solo in altre quattro occasioni erano stati di più dopo 32 giornate di campionato. Nell’ultima di queste, con Luciano Spalletti, era arrivato lo Scudetto. Le altre tre, invece, risalgono allo splendido triennio con Maurizio Sarri in panchina.

Chi meglio del Napoli di Conte

Dopo 32 giornate di campionato, solo le due versioni migliori del Napoli degli ultimi anni hanno mantenuto un rendimento superiore rispetto a quello di Antonio Conte. Il Napoli di Sarri, arrivati a questo punto del campionato, ha sempre raccolto almeno 70 punti. Esattamente 70 nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, addirittura 78 nel 2017/18, l’anno dei 91 punti finali.

Il miglior Napoli in assoluto dopo 32 partite è stato però quello di due stagioni fa con Luciano Spalletti in panchina. Con 79 punti in 32 giornate e 18 di vantaggio sulla Lazio, il campionato era già praticamente chiuso e il Napoli festeggiò il titolo la giornata successiva. Ciò che non rassicura i tifosi azzurri è che solo in questa occasione arrivò lo Scudetto, mentre per il Napoli di Sarri non fu sufficiente nemmeno un rendimento superiore a quello di Conte. In quelle stagioni, però, la Juventus sfondò sempre la quota dei 90 punti.

Conte meglio di Ancelotti e del primo Spalletti dopo 32 giornate

Nell’era dei 3 punti, quindi negli ultimi 30 anni, quello con Antonio Conte è stato il quinto miglior rendimento in assoluto registrato dai campani dopo 32 giornate. Nella prima stagione di Spalletti furono 2 in meno i punti arrivati a questo momento della stagione, mentre con Ancelotti uno in meno nella Serie A 2018/19.

Superata per 4 punti anche la stagione 2010/11, quella del Napoli di Cavani, Lavezzi e Hamsik guidati da Mazzarri in panchina. E furono 5 in meno i punti del Napoli di Benitez nella stagione 2013/14. Quello attuale, quindi, è un rendimento che raramente si è visto e che fa ancora sperare nello Scudetto. Nelle ultime 6 giornate sarà un testa a testa con l’Inter per sognare una nuova impresa.