Serie B, il punto sulla lotta retrocessione e sui playout

Dalla Carrarese fino al Cosenza: il punto sulla lotta retrocessione e sui playout del campionato di Serie B.

Se in testa alla classifica la situazione va ormai delineandosi, dopo l’aritmetica promozione del Sassuolo è il Pisa la seconda squadra favorita alla Serie A, in zona retrocessione resta ancora tutto da definire.

Sono diverse le squadre in bilico tra Serie B e Serie C, compresa anche qualche sorpresa. Su tutte, ovviamente, la Sampdoria, che ha dovuto fare i conti con una stagione decisamente altalenante e che ora confida nello spirito blucerchiato di Evani e Lombardo per riscattare l’anno difficile.

Stessa discorso che vale anche per la Salernitana, altro club dal grande blasone che tenterà fino alla fine di evitare la seconda retrocessione consecutiva. In piena corsa, però, ci sono anche Cittadella, grande certezza per la categoria, e la Reggiana, ancora a secco di vittorie dopo l’arrivo sulla panchina granata di Davide Dionigi.

Ma non finisce qui, perché in realtà il margine tra la zona playout e quella salvezza è assolutamente minimo. Tra la Sampdoria e la Carrarese, undicesima in classifica in questo momento, ci sono infatti solo tre punti di distanza. Per questo motivo, quando mancano ormai cinque giornate al termine della stagione regolare, è facile pensare a nuovi e possibili colpi di scena.

L’analisi della zona retrocessione in Serie B

Equilibrio e continui capovolgimenti, termini che descrivono alla perfezione la lotta retrocessione in Serie B. Lo stesso Cosenza, attualmente all’ultimo posto in classifica, senza la penalizzazione di quattro punti sarebbe addirittura a -1 rispetto al penultimo posto. I calabresi proveranno a scrivere un’altra impresa, ma la missione è sicuramente difficile. Reggiana e Sampdoria invece, rispettivamente a quota 32 e 35 punti, hanno deciso di affidarsi a Dionigi ed Evani per provare a conquistare l’obiettivo salvezza.

Fiducia anche in casa Salernitana, altra squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere che di recente ha cambiato allenatore. L’esordio di Marino è stato bagnato dai tre punti, non accadeva dallo scorso 8 marzo, e ora tutte le attenzioni sono rivolte ai due scontri diretti delle prossime giornate: Cittadella e Cosenza gli avversari. E proprio la formazione guidata da Dal Canto si giocherà tanto nelle ultime cinque partite. La vittoria manca dallo scorso 1 marzo, e la sconfitta rimediata contro la Sampdoria ha ulteriormente appesantito la classifica. Nelle gare contro i campani e la Reggiana non saranno quindi ammessi altri passi falsi.

Una corsa salvezza all’insegna dell’equilibrio

Come detto, però, sono ancora tante le squadre che potrebbero finire all’interno della zona calda della classifica. La distanza tra playout e salvezza è di soli tre punti, motivo per cui dall’undicesimo posto in poi resta tutto in assoluto equilibrio. Fondamentali gli ultimi risultati conquistati da Frosinone, imbattuto dall’arrivo di Paolo Bianco, e Mantova, in serie positiva da tre giornate. Entrambe le formazioni hanno dato nuovo respiro alla propria classifica, ma il rischio retrocessione è ancora piuttosto concreto.

Stesso discorso che riguarda anche la Carrarese, i toscani hanno un margine di vantaggio di tre punti rispetto alla Sampdoria, e alle porte ci sono anche due scontri diretti: contro i blucerchiati e il Mantova. Ferme a 35, ma in zona di sicurezza, ci sono infine Brescia e Südtirol. La squadra di Maran ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite, mentre per gli uomini di Castori è arriva una sconfitta pesante in vista dell’obiettivo finale proprio contro la Salernitana. Nessuna certezza, tutto ancora in bilico. La corsa salvezza della Serie B è pronta a regalare nuove sorprese.

I calendari a confronto

Ecco nel dettaglio tutte le gare delle squadre coinvolte nel gruppo salvezza. All’orizzonte ci sono tanti scontri diretti, ben tre alla 35ª giornata così come al 37esimo turno. In questo momento, Salernitana, Reggiana e Cosenza sarebbero retrocesse in Serie C mentre tra Sampdoria e Cittadella sarebbe doppia sfida ai playout. Tuttavia resta ancora tutto aperto, e fino alla fine potrebbero verificarsi diversi colpi di scena.

34ª giornata

Palermo-Carrarese

Sassuolo-Frosinone

Mantova-Catanzaro

Brescia-Reggiana

Südtirol-Bari

Juve Stabia-Sampdoria

Cittadella-Salernitana

Spezia-Cosenza

35ª giornata

Carrarese-Sampdoria

Frosinone-Spezia

Cremonese-Mantova

Reggiana-Cittadella

Südtirol-Juve Stabia

Salernitana-Cosenza

Brescia-Pisa

36ª giornata

Sassuolo-Carrarese

Pisa-Frosinone

Mantova-Cesena

Cittadella-Brescia

Palermo-Südtirol

Sampdoria-Cremonese

Spezia-Salernitana

Modena-Reggiana

Cosenza-Bari

37ª giornata

Carrarese-Modena

Frosinone-Cittadella

Salernitana-Mantova

Brescia-Juve Stabia

Südtirol-Cosenza

Catanzaro-Sampdoria

Reggiana-Spezia

38ª giornata

Mantova-Carrarese

Palermo-Frosinone

Modena-Brescia

Pisa-Südtirol

Sampdoria-Salernitana

Cittadella-Bari

Juve Stabia-Reggiana

Cosenza-Cesena